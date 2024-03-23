Сбер открыл счет для помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте в Москве

Сбер и «Российский Красный Крест» открыли благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба компании.

© Lenta.ru

Сбер выразил соболезнования семьям погибших 22 марта во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Для поддержки семей погибших и пострадавших совместно с благотворительным фондом «Российский Красный Крест» открыт благотворительный счет. Первое пожертвование на счет поступило от банка.

Желающие могут оказать финансовую поддержку и помощь переводом средств через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Комиссию при переводе взимать не будут.

Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РККИНН/КПП: 7728014523/ 772801001Расчетный счет: 40703810100020000067Банк: ПАО СбербанкБИК: 044525225Корр. счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл».

Ранее Сергей Собянин заявил о выплате компенсаций Москвой и областью пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». По его словам, совместные выплаты пострадавшим составят от 500 тысяч рублей до 3 миллионов.