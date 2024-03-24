Названы четыре налога, которые придется заплатить пенсионерам

Пенсионеры в РФ имеют налоговые льготы, но им придется заплатить НДФЛ, налог на имущество, землю и транспорт. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, НДФЛ обязателен к уплате, если пенсионер получает заработную плату, сдает недвижимость или продал ее раньше срока, а также имеет вклады, проценты по которым превысили 150 тысяч рублей в год.

Юрист напомнил, что пенсионеры освобождены от уплаты имущественного налога, но только на один объект — квартиру, гараж и дачу. Если в одной из категорий у человека два объекта и более, то за все, кроме одного по выбору, придется заплатить.

Льготы по налогу на землю тоже есть, но только на шесть соток.

— Если участок больше, то платить следует не за всю землю, а за часть, превышающую 600 квадратных метров, — рассказал Виноградов в интервью агентству «Прайм».

Льготы на транспортный налог носят не федеральный, а местный характер. Пенсионеров они касаются только в некоторых регионах страны, да и там имеются некоторые ограничения, заключил специалист.

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Правительство РФ с 1 апреля утвердило индексацию социальных пенсий на 7,5 процента. Их получают россияне, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Также эти выплаты положены людям с инвалидностью и в случае потери кормильца.