Эксперт предупредил об опасности оплаты товаров QR-кодом

QR-коды могут представлять опасность, потому что мошенники могут использовать их для обмана граждан.

Об этом «Москве 24» рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

«При совершении покупок в магазине есть риск отсканировать подменный QR-код для оплаты, который был создан злоумышленниками. С этим можно столкнуться как на онлайн-, так и офлайн-площадках. При сканировании поддельного QR-кода вы можете отдать деньги не туда и не тому. То есть заплатить, а товар вам не придет», — пояснил эксперт.

Чтобы обезопасить себя, он советует оплачивать товары в малоизвестных офлайн-магазинах с помощью наличных. Если же торговая точка знакома, тогда можно расплачиваться картой или QR-кодом. Онлайн-покупки лучше оформлять только на известных сайтах, заключил Власов.

До этого Александр Власов говорил, что рассчитываться за покупки в онлайн-магазинах лучше отдельной картой, на которой не хранятся все сбережения. Кроме того, стоит осторожнее приобретать товары на неизвестных сайтах, добавил он.