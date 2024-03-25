Юань вытесняет доллар и евро в валютных вкладах россиян

Доля сбережений россиян в китайской валюте продолжает расти: этому способствуют и относительно высокие ставки по юаневым вкладам, и возможность диверсификации. Как отмечают опрошенные "РГ" банки, юань и дальше будет вытеснять евро и доллары из валютной структуры депозитов. Уже сейчас его доля превышает четверть в некоторых кредитных организациях, а к концу года может достичь половины, не исключают эксперты.

Какова доля юаня в валютных вкладах

По словам руководителя продуктов и сервисов банка "ДОМ.РФ" Никиты Казанцева, доля валютных вкладов в общей структуре привлеченных депозитов не изменилась: она по-прежнему составляет в банке порядка 1%. Но в валютном распределении произошли изменения. "Наблюдается тенденция увеличения доли юаней в валютном привлечении: с начала года она выросла с 11% до 26%", - указывает эксперт.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ВТБ, китайская валюта занимает более трети от общего объема розничных валютных вкладов: в банке на нее приходится 13,6 млрд. Однако спрос на такие продукты преимущественно формируют состоятельные клиенты. Объем юаневых вкладов будет увеличиваться и дальше, как прогнозируют в банке, до 23 млрд к концу 2024 года, или в 1,8 раза. "Доля юаня в валютных вкладах банка достигнет 50%", - полагают в ВТБ.

С 2022 года объем средств граждан в дружественных валютах, размещенных в банках, устойчиво растет, сообщил "РГ" Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ. В декабре приток средств в банки в этих валютах резко увеличился - на 32% к ноябрю. При этом в январе положительная динамика сохранилась, следует из данных регулятора. И как отмечают в ВТБ, объем средств граждан в китайской валюте увеличился в прошлом году почти в полтора раза в целом по российской банковской системе.

"По итогам января 2024 года на банковском рынке доля средств в дружественных валютах составила 23% от общего объема валютных средств розничных клиентов", - отмечает Дмитрий Грицкевич. По его словам, более 90% этого объема приходится как раз на юань. В целом его доля в депозитах физлиц выросла практически вдвое в прошлом году - на 10,6 процентных пункта, говорится в обзоре ЦБ.

Почему доля юаня в валютных вкладах продолжает увеличиваться

"На фоне роста корпоративного кредитования в юанях приток средств граждан в юаневые депозиты поддерживался повышением ставок на банковском рынке, - отмечает эксперт ПСБ. - В феврале-марте ставки по вкладам в юанях продолжили расти и достигли 4,5-5% годовых".

Аналитики ЦБ указывают, что повышение спроса происходит на фоне замещения доллара США в структуре валютных депозитов населения. Хотя он по-прежнему лидирует: на американскую валюту приходилось порядка 58% в конце 2023 года. Суммарно валютизация вкладов физических лиц тогда составила 8,4%, в январе - 8,9%.

"Мы не ждем существенного изменения доли валютных вкладов в общем их объеме. Скорее, можно говорить о том, что юаневые инструменты замещают инструменты в недружественных валютах и используются в качестве механизма защиты от ослабления национальной валюты", - сообщил "РГ" главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич.

По словам старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, сейчас происходит замещение ранее приобретенных инвестиционных и депозитных продуктов в долларах и евро. "Подавляющее большинство вкладов в иностранной валюте открывается именно в китайской валюте", - говорит эксперт. При этом усиливается роль юаня и в международных расчетах, что сказывается на интересе к нему.

Как объяснил Богдан Зварич, увеличение торгового оборота между Россией и Китаем, а также перевод расчетов в национальные валюты способствовали росту интереса бизнеса к кредитованию в юанях. "В этой связи банкам стало интереснее привлекать средства от населения в данной валюте в виде вкладов, что привело к росту ставок по таким депозитам", - добавил он.

"В России юань как альтернативный доллару и евро инструмент активно завоевывает позиции как у инвесторов, так и у вкладчиков, хэджируя валютные риски в долларах и евро, - отмечает Дмитрий Брейтенбихер. - Он составляет более половины операций на биржевом валютном рынке, превосходит доллар и другие валюты по объему депозитов, занимая долю около 6% от всех депозитов, включая рубли".

Чем интересен юань для россиян

В беседе с "РГ" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова отметила, что граждане в целях диверсификации сбережений инвестируют свои деньги в валюте. Как отмечает главный аналитик "Банки.ру", юань и юаневые депозиты позволяют защитить сбережения в случае реализации рисков ослабления рубля.

"Ранее это были доллары и евро. Они пользовались популярностью, так как потом можно было использовать их за границей во время поездок либо просто иметь деньги в валюте. Их также рассматривали как вариант, который можно использовать в кризисной ситуации", - говорит Мария Ермилова.

Однако после санкционных ограничений на первый план стал выходить юань. И граждане диверсифицируют деньги в него с тем пониманием, что это выгодное время для покупки. Ставки по рублевым вкладам при этом такими высокими оставаться не будут: ЦБ начнет смягчать денежно-кредитную политику, скорее всего, уже во втором полугодии. Поэтому доля валютных вкладов не будет снижаться, полагает эксперт из РЭУ им. Г.В. Плеханова.

По словам Богдана Зварича, юань сейчас выступает валютой страны, являющейся одним из лидеров мировой экономики. "Учитывая недружественный статус доллара и евро и низкие ставки по вкладам в данных валютах, юань стал полноценной альтернативой им, хоть и имеет специфические риски, связанные с его динамикой на мировом рынке", - отмечает эксперт.

"Для эффективной доходной стратегии по сохранению и увеличению объемов денег стоит держать вклады в разных валютах. Это позволит снизить риски и не потерять деньги", - советует Мария Ермилова.