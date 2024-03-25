В Госдуме придумали, как вытащить многодетные семьи из бедности

Необходимо делать бесплатный проезд, предоставлять 50% скидку на коммунальные услуги и увеличивать материнский капитал, чтобы сократить число бедных многодетных семей. Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин.

«Нужен бесплатный проезд для всех членов многодетной семьи и скидка на коммунальные услуги как минимум в 50%. Такие меры уже предусмотрены в ряде регионов. Необходимо выводить их на федеральный уровень. Также важно отметить материнский капитал. Изначально его цель была помощь в приобретении квартиры семьям, в первую очередь многодетным, но сейчас его не хватает даже на первоначальный взнос по ипотеке. Законопроект о его увеличении уже вброшен в Думу. Необходимо рассматривать и другие варианты для поддержки многодетных семей», — сказал Андрей Алехин.

Что представляют собой многодетные семьи в России и Беларуси и как им живется

Он отметил, что уже начались подвижки в вопросе бедственного положения ряда многодетных. Это подтвердила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Президент вначале года подписал указ, цель которого — всемерная поддержка многодетных семей на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В числе прочих гарантий предполагается поддержка через приоритетное предоставление мест в детских садах и школах, бесплатном горячем питании школьников, бесплатной школьной и спортивной форме. Главам региона поручена разработка программ взаимодействия с продовольственными сетями с целью обеспечить многодетные семьи скидками на продукты первой необходимости через преференции, предлагаемые продавцам на региональном уровне», — добавила Бессараб.

Финансовая поддержка также предусмотрена, продолжила депутат.

«Президент обозначил продление программ льготной ипотеки и материнского семейного капитала минимум до 2030 года. На каждого ребенка в нуждающейся семье будут предоставляться пособия. Сегодня их получают семьи более чем с 11 млн детей. Поддержку получат и соответствующие социально ориентированные некоммерческие организации. Также не стоит забывать о социальных контрактах, повышении квалификации или переобучении на востребованные на рынке труда профессии. Будем пересматривать имеющиеся меры, если их окажется недостаточно и они не дадут результатов», — заверила собеседница агентства.

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что проблема бедности сейчас прямо затрагивает более 9% населения страны, а среди многодетных семей — около 30%. Он призвал продумать меры, которые помогут сократить их число хотя бы до 12%.