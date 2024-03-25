Что делать, если нужно оспорить завещание: ответ юристов

Вопросы наследства часто вызывают споры у наследников, не согласных с последней волей покойного. Порой возникает необходимость обжаловать завещание. Сделать это можно только после того, как его официально открыли — то есть после смерти того, кто завещание составил. Для этого понадобятся свидетельство о смерти и бумаги, подтверждающие право на наследство. Как оспорить завещание, если вы считаете его несправедливым, какие действия предпринять, чтобы выиграть дело, «Секрету» рассказали юристы.

Когда можно оспорить завещание

Проанализируйте причины, по которым вы считаете завещание недействительным.

Это могут быть:

несостоятельность завещателя;

влияние третьих лиц;

отсутствие корректного оформления завещания - другие факторы.

А вот описки, ошибки и другие мелкие нарушения порядка составления завещания, подписания или удостоверения не могут быть причиной признать его недействительным. Конечно, если они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, генеральный директор «Мариокс центра».

«Если наследство полностью отписано одному человеку, а другие родственники не согласны с таким решением, они могут оспорить завещание в суде, чтобы восстановить свои права. Важно владеть полной информацией об обстоятельствах составления завещания, которые могут быть оспорены. Узнать нюансы составления документа можно у нотариуса. После беседы с ним уже станет понятно, можно ли оспорить завещание».

Первоочередное право на отмену завещания имеют супруг(а), дети и родители покойного.

Оспорить завещание после смерти наследника могут родственники второй очереди.

Им нужно написать исковое заявление с перечислением оснований для опротестования и приложить подтверждающие документы.

Значимые поводы оспорить завещание в суде: - в завещании не выделены обязательные доли несовершеннолетних, нетрудоспособных детей и (или) престарелых родителей; - при составлении завещания нарушены юридические процедуры.

Анастасия Чумак, соруководитель практики защиты прав инвесторов компании «Интерцессия»

«Основные сценарии того, как оспорить завещание после смерти родственника, часто связаны с возможной недееспособностью человека или незаконным воздействием на него. Если факты указывают на спорность завещания, то логично обратиться к специалисту юридической компании, который поможет собрать документы и будет представлять интересы обделённых наследников во всех инстанциях, а также отслеживать нюансы процесса».

«Завещание будет аннулировано, если доказать, что оно написано под влиянием незаконных действий со стороны наследника», — добавляет адвокат Ольга Исянаманова.

Например, были угрозы или психологическое давление, в ответ на которые человек мог согласиться на сомнительные условия.

Как оспорить завещание

Оспорить завещание можно только в судебном порядке.

Соберите все доказательства и факты, которые могли бы поддержать ваши аргументы о недействительности завещания. Это могут быть свидетельские показания, медицинские заключения, экспертные оценки и другие документы.

Ольга Исянаманова, адвокат, медиатор

«Оспорить завещание на квартиру после смерти будет легче, если собрать справки об имеющихся тяжелых заболеваниях родственника, негативно повлиявших на его умственные способности. Это позволит признать его недееспособным».

Если речь идёт о недвижимом имуществе, то иск может быть направлен к соответствующим департаментам. Нотариус, заверивший завещание, обычно вызывается судьей в качестве свидетеля или ответчика.

Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, генеральный директор «Мариокс центра».

«В иске необходимо подробно изложить основания, в соответствии с которыми заявитель считает завещание незаконным. Стиль изложения в исковом заявлении должен быть официально-деловым, без эмоциональных оценок. Факты нужно подкреплять документами».

Обратиться к нотариусу или суду

Сначала, по словам юристов, необходимо обратиться к нотариусу, который заверял завещание.

Или к судебным органам, чтобы получить копию завещания и узнать, кому нужно предъявлять претензию.

Подготовить документы для оспаривания завещания в суде

Второй шаг, чтобы оспорить завещание, открытое после смерти наследодателя: подготовка полного пакета документов для направления в суд. Сделать это можно самостоятельно или обратившись к адвокату, специализирующемуся на наследственных спорах.

Заявителю нужно приложить к иску:

копию завещания;

справки, свидетельства, выписки, подтверждающие недееспособность завещателя в момент составления документа или факты противоправного влияния на его решение;

дополнительные аргументы в защиту заявленной позиции.

Ольга Исянаманова, адвокат, медиатор

«В качестве доказательств, кроме медицинских документов, судом принимаются письма, СМС-сообщения, аудиозаписи и иные средства, подтверждающие, что завещание подлежит отмене. Главное, чтобы представленные доказательства свидетельствовали о неудовлетворительном психическом и (или) физическом состоянии человека в момент составления завещания, а также о наличии фактов обмана, давления».

Сроки, в которые можно оспорить завещание

Сроки подачи исков в суд для оспаривания завещаний:

3 года для документов, составленных с нарушениями;

1 год для оспоримых завещаний.

Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, генеральный директор «Мариокс центра»

«Если доказать, что подпись в бумаге не является подлинной, документ признаётся ничтожным. Это один из самых быстрых вариантов признания завещания незаконным. Кроме того, существует срок давности, который не может превышать 10 лет с момента составления завещания».

Срок рассмотрения оспаривания завещания в суде — 2 месяца со дня подачи заявления.

Ольга Исянаманова адвокат, медиатор

«Если необходима дополнительная экспертиза представленных материалов, то суд вправе продлить указанный срок. В случае отказа суда в удовлетворении иска, за заявителем остается право подать жалобу в вышестоящую инстанцию».

Анастасия Чумак, соруководитель практики защиты прав инвесторов фирмы «Интерцессия»

«Оспаривание завещания может затянуться на месяцы и даже годы.Также возможны дополнительные денежные траты на услуги юриста, потому что не каждый наследник может квалифицированно защитить свои права».

Сколько стоит оспаривание завещания

Как объясняет Анастасия Чумак, в случае затяжного процесса затраты на оспаривание завещания зависят от гонорара адвоката (если его привлекать), судебных сборов и иных расходов, но выиграть дело без профессиональной помощи почти невозможно.

Госпошлина за оспаривание завещания — 300 рублей для физических лиц.

Оспаривание завещания — сложный юридический процесс, требующий внимательной подготовки и соблюдения правовых процедур. И его результаты могут быть разными в зависимости от конкретных обстоятельств.