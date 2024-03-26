Минтруд предложил ограничить срок заключения договоров с мигрантами

Минтруд предложил ограничить двумя годами срок заключения трудовых договоров с мигрантами в порядке целевого организованного набора. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Работодатели имеют право привлекать в порядке целевого организованного набора к трудовой деятельности законно находящихся на территории РФ иностранных граждан, достигших возраста 18 лет, при наличии у каждого такого иностранного гражданина разрешения на работу, выданного в соответствии с настоящей статьей. Разрешение на работу иностранному гражданину выдается на срок действия заключенного с ним трудового договора, но не более чем на два года", - указано в документе.

Отмечается, что привлечение мигрантов в порядке целевого оргнабора считается приоритетным механизмом в рамках осуществления их трудовой деятельности. Также разрешения на работу этой категории трудовых мигрантов оформляются без учета квот.

Если работодатель досрочно расторгнет договор с иностранным работником в рамках оргнабора, то мигрант обязан покинуть территорию РФ в течение 30 дней, за исключением случаев заключения трудового договора с новым работодателем, который участвует в целевом оргнаборе.

Кроме того, если мигрант получил разрешение на работу в порядке целевого организованного набора, он должен в течение 30 дней предоставить документ, подтверждающий владение русским языком, знание им истории России и основ законодательства РФ.