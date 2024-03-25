СМИ напомнили, что следует знать инвесторам для возврата замороженных средств

В России стартовал первый этап обмена заблокированных активов. «Инвестпалата» открыла прием заявок от брокеров и управляющих. О том, что следует знать инвестору для возврата замороженных средств, рассказала газета «Коммерсант».

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Отмечается, что в данном случае требуется сбор заявлений от клиентов. Однако подчеркивается, что участники рынка настраивают процессы.

«Список самих активов опубликован на сайте «Инвестиционной палаты», в перечне указана их начальная стоимость. При пересчете на рубли использован официальный курс Центробанка на 22 марта — 91,94 руб. за доллар», — пишет издание.

Также сообщается, что заявки подаются до 8 мая.

По словам партнера адвокатского бюро NSP Александра Некторова, для инвесторов действует ограничение — объем пакета на обмен не должен превышать 100 тыс. руб. Как отмечается, если активы лежат у разных брокеров, каждая заявка будет в пределах 100 тыс. руб.

Торги реализуются в формате сбора заявок и предложений, и предложение может не поступить.

Сегодня стало известно, что на сайте «Инвестиционной палаты» появился калькулятор для предварительного расчета общей цены иностранных ценных бумаг. Их российские инвесторы могут предъявить к выкупу.