В Госдуме поддержали ограничение внесения наличных через банкоматы

Депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин прокомментировал предложение главы красноярского главка МВД РФ Александра Речицкого ввести ограничения на внесение наличных через банкоматы. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Речицкий на сессии регионального парламента предложил в целях борьбы с телефонными мошенниками ввести лимиты на внесение денежных средств через банкомат.

Швыткин отметил, что поддерживает инициативу руководителя главка. Он добавил, что предложения правоохранителя следует расширить в рамках ужесточения миграционной политики.

Кроме того, инициативу следует доработать в рамках предупреждения и раскрытия преступлений экстремистской деятельности и, безусловно, с учетом произошедших событий в «Крокус Сити Холле», заметил парламентарий.

Напомним, что 22 марта в Красногорске произошел теракт. Погибли 137 человек, были госпитализированы свыше 100 человек.