Россиян предупредили о возможном росте тарифов на электроэнергию

В Министерстве энергетики (Минэнерго) хотят предложить россиянам принять участие в снижении спроса на электроэнергию, для этого гражданам придется перейти на тарифы коммерческих предприятий. О возможном росте цен на электроэнергию сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект ведомства.

В ведомстве хотят предложить населению отключать бытовые приборы в определенные периоды времени, включая пиковые периоды нагрузки. Одной из главных целей подобной инициативы является разгрузка энергосистемы. При этом уточняется, что тарифы коммерческих предприятий в среднем на 34 процента выше регулируемых ставок. Взамен граждане смогут получить вознаграждение. Проект соответствующего федерального закона могут разработать к началу 2025 года.

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После привлечения граждан на рынок управления спросом на электроэнергию владельцам квартир или домов придется «добровольно отказаться от покупки электроэнергии по регулируемым тарифам», говорится в проекте плана. Несмотря на это, в ведомстве считают, что такая сделка окажется выгодной. К эксперименту намерены привлечь молодежь и экоактивистов через мобильные сервисы.

В конце 2023 года в правительстве России утвердили меры, которые обяжут регионы перевести население на новые тарифы на электроэнергию. Уточнялось, что тарифы будут расти при увеличении потребления. В качестве альтернативы перехода регионов на новый механизм предлагалось субсидировать тариф для населения из их бюджетов.