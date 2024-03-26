С 1 апреля вырастут пособия на детей: кто может рассчитывать на прибавку

С 1 апреля в России ожидается увеличение пособий родителям, которым нужно будет переоформлять в апреле детские выплаты, назначенные в 2023 году. Об этом сообщает Life со ссылкой на экспертов.

По словам ведущего юриста Европейской юридической службы Оксаны Красовской, сумма пособия будет зависеть от прожиточного минимума региона.

«К примеру, семья с детьми в Москве может получить 50% — 9793 рубля, 75 % — 14 689,5 рубля либо 100 % прожиточного минимума — 19 586 рублей. Семья в Московской области: 50% — 8873,5 рубля; 75 % — 13 310,25 рубля; 100% прожиточного минимума на ребенка — 17 747 рублей», — отметила собеседница.

Специалист напомнила, что со следующего месяца будет проведена индексация ряда пособий на детей на уровне регионов и муниципальных образований. В частности, рост выплат ожидают в Иркутской области, указала она. Сумма увеличится на 7,4%, подчеркнули в службе.

Подчеркивается, что пособие на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий для малоимущих и многодетных семей возрастет до 1401,13 рубля. Ежемесячная выплата социального пособия многодетным семьям составит 280,25 рубля. Кроме того, в Иркутске повысят единовременную выплату при усыновлении — до 140 116,76 рубля.

Также эксперты сообщили, что в России будет сделана плановая прибавка к социальным пенсиям. С апреля она составит 7,5%.

Ранее сообщалось, что власти Москвы направили первые выплаты семьям пострадавших при теракте, который произошел в «Крокус Сити Холле». Отмечалось, что их получили 60 человек.