Стало известно, кто получает одобрение в оформлении микрозаймов чаще

Российские микрофинансовые организации одобряют женщинам займы чаще, чем мужчинам. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на сервис онлайн-кредитования «Робот Займер».

Всего одобряется 75% заявок, поступивших от женщин. Доля одобренных заявок от мужчин оценивается в 71%.

Подчеркивается, что в возрасте 25-30 лет женщины опережают мужчин по уровню одобрения на 2 процентных пункта (78% против 76%). С возрастом же разрыв становится все более явным: в 31-34 года - 4 процентных пункта, в 35-50 лет - 6 процентных пунктов. В возрасте от 51 года и старше разрыв составил 9-10 процентных пунктов.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла сразу в двух чтениях законопроект о праве граждан России установить запрет на заключение с ними договоров потребительского займа и кредита. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот законопроект призван защитить жителей России от мошенничества.

Он также отметил, что установить запрет на оформление кредитов и займов можно будет через портал «Госуслуги» или обратившись в МФЦ.