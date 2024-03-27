Мосбиржа заявила о появлении нового класса инвесторов в России

В России появляется новый третий класс инвесторов — сверхсостоятельные россияне, которые приняли решение оставить и инвестировать деньги в России, констатировала управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына. По ее словам, с этим классом инвесторов «надо очень тщательно работать». Первые два — институциональные инвесторы, к которым биржа относит банки, УК, пенсионные и инвестиционные фонды, а также розничные инвесторы — граждане, открывшие брокерский счет, или отдавшие сбережения в доверительное управление (в начале 2023 года ЦБ оценивал , что в среднем у таких 200 тысяч рублей на брокерском счете и около 1 млн рублей в ДУ).

Управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына

«Очень важно обратить внимание на то, что появляется третий класс инвесторов, с которым тоже надо очень тщательно работать. Многие по-разному их называют, кто-то говорит «хайнет» (от англ. « high net worth individual (HNWI)» — владелец крупного частного капитала, часто не менее $1 млн — Frank Media ), кто-то говорит «family office». Понятно, что это те очень-очень-очень-очень богатые люди, которые приняли решение, вольно или невольно, оставлять деньги в России. Соответственно, их куда-то надо инвестировать. Нам кажется, что это один из таких серьезных потенциалов, факторов роста этого рынка».

По данным Мосбиржи, за последние пять лет с 2019 по 2023 год число физлиц, совершаюших хотя бы одну сделку в год на фондовом рынке в России, увеличилось с 900 тысяч до 7,6 миллионов. Тех, кто делает это хотя бы раз в месяц гораздо меньше — всего 3,6 миллиона человек. При этом на физлиц приходится 80% оборота рынка акций и 65% срочного рынка.

Поведение инвесторов различается в зависимости от класса, указал зампред правления Совкомбанка Михаил Автухов. Если стандартный розничный инвестор «с небольшим чеком» ведет себя как рядовой потребитель и на бирже, позитивно реагируя на знакомые бренды, говорит он, то поведение состоятельных физлиц ближе к институциональным инвесторам.

Зампред правления Совкомбанка Михаил Автухов

«Они смотрят на фундаментальные качества компании, на фундаментальные качества того или иного кейса. Пока еще не овладев в полной мере инструментами инвестиционного анализа, они вырабатывают свою точку зрения: <…> насколько они верят или не верят. Пока не в инвестиционных терминах, но, тем не менее, этот процесс происходит очень близко к тому, как мыслят инвестициональные инвесторы».

Однако для эмитентов очень важны именно институциональные инвесторы, которые играют важную роль в ценообразовании сделок по размещению бумаг, указал Автухов. По его словам, доля их участия, количество заявок в размещениях растет, их становится больше, что «очень позитивный сигнал».