Эксперт высказался о грядущей динамике цен на авиабилеты в России

В России прогнозируется замедление роста цен на авиабилеты в текущем году. Об этом заявил зампредседателя Общественного совета при Минтрансе РФ, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, передает агентство «Прайм».

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Специалист объяснил это тем, что в стране не стоит ждать роста по аэропортовым сборам и топливу. Вместе с тем, по его словам, достаточно часто появляются инициативы от ряда авиакомпаний о создании тех или иных фондов на случай банкротства. Предполагается, что за это будут платить пассажиры, указал Зотов.

Он счел нецелесообразным перекладывание подобных расходов на пассажиров.

«Если у регулятора получится умерить аппетиты авиакомпаний, выстроить эффективный контроль за ростом цен, то получится стабилизировать ситуацию», — подытожил Зотов.

Ранее сообщалось, что в феврале 2024 года путешествие поездом дальнего следования в среднем стоило почти на треть (27,3%) дороже, чем в феврале прошлого года. А в самом дешевом плацкартном вагоне нефирменного поезда — на 37%.