Клименко рассказал, чем можно заменить оплату Samsung Pay

Использование приложения Samsung Pay можно заменить оплатой через СБП или QR-коды. Об этом «Парламентской газете» 27 марта заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

С 3 апреля добавление и использование карт платежной системы «Мир» в Samsung Pay будет недоступно, добавленные ранее карты будут удалены из приложения.

По мнению Клименко, компания Samsung отключила данный сервис, поскольку система «Мир» находится под санкциями и иностранные банки перестали с ней работать.

"Марка плотно встроена в электронный мир, и при переводе платежей были задействованы иностранные банки, цепочки банков, которые, вероятно, отказались от работы с системой «Мир», — пояснил он.

Эксперт добавил, что быстрого возвращения использования карт «Мир» в приложении Samsung Pay ожидать не приходится. Однако можно оплачивать покупки и поездки в транспорте через СБП или QR-коды, они вполне справляются со своими функциями, заключил Клименко.