Верховный суд объяснил, как делить социальные выплаты при разводе

Важных деталей в процессах о разделе имущества семьи после развода очень много. И не все из них учитывают даже местные суды. Поэтому толкование норм права Верховным судом РФ в таком сложном вопросе может пригодиться не только тем гражданам, которые оказались участниками конкретно этого спора. Главное, что заявил ВС - далеко не все имущество супругов относится к общему и после развода делится пополам.

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Так, выплаты по целевым программам, например, средства материнского капитала и пособия для приобретения жилья, считаются собственностью всей семьи, включая детей. Поэтому недвижимость, купленная с использованием таких средств, при разводе супругов будет делиться не на двоих, а на всех членов семьи.

В семье из Самарской области, о которой речь, во время брака супруги и их сын получили по Федеральной целевой программе "Жилище" социальную выплату на приобретение жилья. На эти деньги ими был куплен участок и началось строительство дома. Закончить стройку супруги не успели.

Еще они во время брака взяли в одном банке кредит на автомобиль. В другом - кредит на строительство дома.

После развода экс-супруг подал иск о разделе этого имущества. Спор этот заметил портал Право.ru. Всего мужчина просил 1/2 доли в праве собственности на участок и недостроенный дом, просил распределить долги супругов по кредитному договору с одним банком и взыскать с экс-супруги деньги за превышение ее доли в совместно нажитом имуществе. Это превышение он объяснил тем, что уже после прекращения семейных отношений вложился в строящийся дом - купил материалы, сделал монтаж теплого пола и электрического котла.

Бывшая супруга подала встречный иск. Просила признать за их маленьким сыном право на 1/3 доли земли и дома. Также попросила суд разделить прицеп к автомобилю, сам автомобиль, кладовку в хозблоке в гаражном кооперативе, бытовую технику, рабочий и строительный инструмент, ее выплаты по КАСКО и за постановку дома на кадастровый учет, расходы на благоустройство, на уплату земельного налога и членских взносов в ТСЖ, совместные долги супругов перед двумя банками.

Райсуд частично удовлетворил оба иска. Экс-супругу достались 1/2 участка и дома на нем, прицеп к автомобилю, кладовка в хозблоке, бытовая техника, рабочие и строительные инструменты. Экс-супруга получила 1/2 участка с домом, автомобиль, бытовую технику. При этом женщина должна выплатить бывшему мужу компенсацию за 1/2 стоимости машины. Долг перед одним банком признан общим.

В удовлетворении остальных требований суд отказал. Самарский областной суд с делением согласился. Самарские суды пришли к общему выводу, что взрослые не обязаны регистрировать за ребенком право собственности на жилое помещение, соразмерное доле полученной субсидии.

Дети должны признаваться участниками долевой собственности на недвижимость, приобретенную, реконструированную или построенную с использованием средств материнского капитала

Возмущенная гражданка дошла до Верховного суда РФ. Там дело изучили и разъяснили коллегам, что законом установлена обязанность по оформлению жилого помещения, приобретенного с использованием социальной выплаты, в собственность всех участвующих в программе и указанных в свидетельстве граждан.

Социальная выплата носит целевой характер. А значит, приобретенное за счет этой выплаты имущество не может относиться к совместно нажитому в период брака, подчеркнул высокий суд. Доли в праве на дом, построенный с использованием социальной выплаты, определяются исходя из равенства долей родителей и детей на средства социальной выплаты.

Поэтому ВС отменил решения местных судов в части раздела дома как незаконные и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В остальной части судебные акты оставлены без изменений.

Юристы объясняют, что дети должны признаваться участниками долевой собственности на объект недвижимости, приобретенный, построенный или реконструированный с использованием средств материнского капитала.

К общему имуществу супругов относятся полученные каждым из них выплаты, не имеющие специального целевого назначения. Это суммы материальной помощи и суммы, выплаченные в связи с утратой трудоспособности. Так сказано в статье 34 Семейного кодекса РФ.

К общему имуществу супругов не относятся целевые, персонифицированные выплаты: средства материнского (семейного) капитала, выплаты за участие в боевых действиях для приобретения или строительства жилого помещения сотрудниками ОВД, компенсации морального вреда, пособия на детей, командировочные расходы.

Определение Верховного суда РФ N 46-КГ 18-30