Возврат к прежнему порогу беспошлинного ввоза товаров в €200 должен произойти автоматически с 1 апреля из-за истечения срока действия решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о его повышении до €1 тыс. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к совету ЕЭК.

Как пишет газета, для сохранения нынешнего порога нужно новое решение совета ЕЭК, которое согласовывается на уровне руководства всех государств. Однако, по словам источников "Ведомостей", в настоящее время подготовка новых документов не проводится.

"Судя по тому, что действие повышенного порога истекает 1 апреля и до сих пор никакой информации о продлении меры нет, можно предполагать, что с высокой долей вероятности решение о непролонгации принято", - рассуждает старший научный сотрудник ИМЭиФ ВАВТ Дмитрий Кузнецов.

Евразийский союз потребителей, по словам его сопредседателя Петра Шелища, обращался в ЕЭК с просьбой сохранить действующий порог в €1 тыс. В комиссии ответили, что такое предложение не вносила ни одна страна-член ЕАЭС.

О пороге беспошлинного ввоза товаров

Совет Евразийской экономической комиссии весной 2022 года принял решение повысить до €1 тыс. беспошлинный порог ввоза товаров, которые граждане покупают в зарубежных интернет-магазинах, а также лимит беспошлинного ввоза товаров для личного пользования (которые ввозятся всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке). Затем действие этих мер продлевалось, сейчас они действуют до 1 апреля 2024 года.

Власти обсуждают отмену порога беспошлинного ввоза покупок из-за рубежа

До этого лимит беспошлинного ввоза для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, составлял €200, порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования всеми видами транспорта, кроме воздушного (или в пешем порядке) - €500.

Повышение лимитов беспошлинного ввоза товаров, которые привозятся из-за границы или заказываются в зарубежных интернет-магазинах, было призвано поддержать граждан, которые покупают товары для личного пользования, и избежать дефицита продукции.