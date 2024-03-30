Карты «Мир» массово перестали работать в Армении

Карты российской платежной системы «Мир» с 30 марта перестали работать в большинстве банков Армении. Об этом пишет РБК.

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Исключением стал только «ВТБ Армения». В настоящее время в стране работает 53 отделения банка, а также более 190 банкоматов. Держателям карт доступны снятие наличных в банкоматах и оплата услуг в онлайн-банке, отмечает издание.

19 марта Национальная система платежных карт (НСПК) в РФ получила уведомление, что участники платежной системы страны АрКа с 30 марта прекратят обслуживать карты «Мир». Для пользователей таких карт стала недоступна и безналичная оплата в POS-терминалах, и снятие наличных в банкоматах. Как сообщил высокопоставленный источник в банковской сфере Армении, такое решение принято из-за угрозы попасть под вторичные санкции Минфина США.