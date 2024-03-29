На рынке ипотеки РФ обнаружены новые рискованные схемы

В Банке России сообщили об обнаружении новых схем, которые применяются банками и застройщиками при выдаче ипотеки, передает РБК.

Речь идет о неполном или отложенном по времени перечислении денег покупателей квартир в новостройках на специальные эскроу-счета.

Регулятор активно занимается мониторингом происходящего. Первая схема – «аккредитивная» – предполагает, что значительная часть средств потребителя на покупку жилья в новостройке не поступает на эскроу-счет в банке, а оформляется как будущий платеж в виде аккредитива, то есть, бумажной гарантии.

Также на рынке продают квартиры по заниженной цене связанному с застройщиком лицу и переуступают по рыночной стоимости.

Третья схема – траншевая ипотека, или выдача ипотеки частями при уплате цены ДДУ «в рассрочку», говорится в материале.

Уточняется, что в настоящее время ЦБ занимается решением вопроса. В частности, он уже направил письмо в кредитные организации с рекомендациями не использовать рискованные схемы при выдаче ипотеки.

Ранее сообщалось, что, по данным ЦБ, доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном портфеле банков по состоянию на 1 февраля 2024-го установила исторический рекорд — 49,87%.