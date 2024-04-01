ФНС назвала число россиян со счетами за рубежом

Федеральной налоговой службе (ФНС) известно о более чем 500 тысячах российских резидентов с 1,8 миллиона зарубежных счетов.

Такая информация следует из презентации «Итоги деятельности ФНС России».

— По состоянию на 31 декабря 2023 года Федеральной налоговой службе было известно о 539,1 тысячи налоговых резидентов России, обладающих финансовыми счетами за рубежом, — говорится в презентации.

В ФНС добавили, что в рамках проведения автообмена налоговой информацией в прошлом году надзорное ведомство получило данные о порядка 1,825 миллиона зарубежных счетов российских налоговых резидентов.

При этом в презентации указано, что число зарубежных счетов российских налоговых резидентов выросло на 164 процента, однако неизвестно, за какой год взяты данные для сравнения. По умолчанию это должен быть предыдущий год, передает РБК.

В свою очередь Министерство финансов России выявило несколько схем налоговой оптимизации в исчислении НДФЛ и в интернет-маркетинге, которые необходимо ликвидировать. В ведомстве уточнили, что следует акцентировать внимание на проблеме в функционировании онлайн-магазинов с целью усреднить работу таких организаций и устранить данные погрешности.