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Назван срок решения проблемы «зарплатного рабства»

С 1 мая в России начнет действовать новый лимит на переводы между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц. С этого времени в стране начнет решаться проблема «зарплатного рабства», заявил в беседе с изданием «Аргументы и факты» руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Назван срок решения проблемы «зарплатного рабства»
© globallookpress.com

По словам представителя ЦБ, осуществить перевод можно будет по номеру телефона или номеру счета через мобильное приложение или в личном кабинете.

Он выразил надежду на то, что принятая мера простимулирует конкуренцию за клиента между банками и повысит доступность финансовых услуг.

Мамута подчеркнул, что на переводы по номеру карты и переводы непосредственно в офисах банков новый лимит в 30 миллионов рублей распространяться не будет, так как в первом случае сложно определить владельца карты, а второй — достаточно затратный для банков.

Ранее аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова заявила РБК, что повышенный лимит бесплатных переводов простимулирует рост процентов по накопительным продуктам.

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