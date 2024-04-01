Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля в России

Апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансии по России составили аналитики сервиса по поиску работу. На первой строчке расположился специалист по недвижимости, на второй – руководитель рекламного отдела, третье место занял главврач в стоматологической клинике.

Самую высокую зарплату предложила одна из компаний в Сочи. Там требуется специалист по недвижимости, ему обещают платить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Сотрудник должен заниматься поиском клиентов на рынке первичной и вторичной недвижимости, подбирать недвижимость по запросу, а также сопровождать заключение сделки с помощью юриста.

Такую же зарплату сможет получать руководитель рекламного отдела в Москве. У специалиста должен быть пятилетний опыт работы в сфере наружной рекламы, он также должен уметь организовывать работу рекламной и маркетинговой службы.

В Красноярске ищут главного врача в стоматологическую клинику с зарплатой от 350 до 500 тысяч рублей. Среди требований к сотруднику – контроль качества предоставляемых стоматологических услуг, разработка и корректировка планов лечения, проведение собраний в клинике, работа с документами и сдача отчетностей.

От 300 тысяч готовы платить старшему механику на рыболовном судне в Петропавловске-Камчатском. В Москве 250 тысяч в месяц может заработать директор по продажам керамической плитки и керамогранита. В Уфе от 200 тысяч обещают производственному директору. 218 тысяч собираются платить программисту 1С в Химках. В Туле открыта вакансия руководителя E-commerce направления с зарплатой от 180 тысяч рублей, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что медработникам в России увеличили зарплаты. Это касается тех, кто работает в селах и малых городах. Максимальный размер доплат составит 50 тысяч рублей.