Стал известен срок определения параметров налоговой амнистии в РФ

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, российскому правительству необходимо определить параметры налоговой амнистии до конца текущего года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на публикацию, размещенную на официальном портале Кремля.

Как отмечается, выработкой механизма правительство займется совместно с Совфедом и Госдумой. Михаил Мишустин, спикер СФ Валентина Матвиенко и председатель ГД Вячеслав Володин – ответственные лица за исполнение инициативы.

В поручении говорится, что властям необходимо «определить параметры налоговой амнистии для налогоплательщиков, которые применяли специальные налоговые режимы и при фактическом росте бизнеса использовали его дробление для сохранения права на применение таких режимов в целях уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, предусмотрев исключение возможности доначисления налогов, начисления пеней и штрафов, а также привлечения таких налогоплательщиков к уголовной ответственности».

Срок предоставления доклада – до 31 июля.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в федеральный бюджет поступило 159,5 млрд руб. подоходного налога от увеличения ставки с 13 до 15%. Это на 7% больше, чем в 2022 году, когда было собрано 149 млрд руб.