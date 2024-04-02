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Перечислены плюсы кредитов с плавающей ставкой

Изначально ставка по кредиту с плавающей ставкой ниже, чем у кредита с фиксированной ставкой. Следовательно, такой кредит является более выгодным, заявила «Известиям» член Московского регионального отделения «Деловая Россия», управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова.

Перечислены плюсы кредитов с плавающей ставкой
© globallookpress.com

По словам собеседницы, при плавающей ставке бизнес может сэкономить на процентах в случае снижения ключевой ставки.

Вследствие этого у бизнеса вырастет номинальная выручка, за счет которой можно будет компенсировать ставку по кредиту, отметила эксперт.

«Однако такая непредсказуемость в размере платежей, безусловно, может быть как плюсом, так и минусом для заемщика, так как если ставка будет повышаться, то дополнительную выгоду будет получать банк», — подчеркнула она.

Зыкова также отметила, что благодаря плавающей ставке и использованию производных финансовых инструментов можно будет эффективно застраховать кредит от риска экстремального повышения ключевой ставки и обеспечить дополнительную защиту бизнеса от финансовых потерь.

К февралю доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном портфеле банков составила 49,87%, что стало рекордом.

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Анастасия Зыкова
Деловая Россия
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