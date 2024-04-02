Перечислены плюсы кредитов с плавающей ставкой

Изначально ставка по кредиту с плавающей ставкой ниже, чем у кредита с фиксированной ставкой. Следовательно, такой кредит является более выгодным, заявила «Известиям» член Московского регионального отделения «Деловая Россия», управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова.

По словам собеседницы, при плавающей ставке бизнес может сэкономить на процентах в случае снижения ключевой ставки.

Вследствие этого у бизнеса вырастет номинальная выручка, за счет которой можно будет компенсировать ставку по кредиту, отметила эксперт.

«Однако такая непредсказуемость в размере платежей, безусловно, может быть как плюсом, так и минусом для заемщика, так как если ставка будет повышаться, то дополнительную выгоду будет получать банк», — подчеркнула она.

Зыкова также отметила, что благодаря плавающей ставке и использованию производных финансовых инструментов можно будет эффективно застраховать кредит от риска экстремального повышения ключевой ставки и обеспечить дополнительную защиту бизнеса от финансовых потерь.

К февралю доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном портфеле банков составила 49,87%, что стало рекордом.