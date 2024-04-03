Использование карт "Мир" в Samsung Pay стало недоступно

Добавление и использование карт платежной системы "Мир" в Samsung Pay стало недоступно с 3 апреля.

В конце марта на сайте компании появилось сообщение, предупреждающее об этом нововведении, при этом отмечалось, что функционал добавления и использования клубных карт и карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay продолжит работать без изменений. Для оплаты проезда в общественном транспорте в компании рекомендовали использовать альтернативные способы: например, карту "Тройкa", если она действует в регионе.

В "Тинькофф банке", "Сбере" и ВТБ отмечали ТАСС, что уход Samsung Pay с российского рынка не принесет существенных проблем клиентам банков РФ, поскольку уже разработаны отечественные аналоги и альтернативные варианты бесконтактной оплаты: QR, платежные стикеры и собственные pay-сервисы банков.

В департаменте транспорта Москвы также сообщали, что приостановка работы платежного сервиса Samsung Pay в РФ не повлияет на систему оплаты проезда в столичном транспорте.