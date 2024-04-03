Экономист дал совет по покупке валюты

Россиянам перед покупкой валюты в ближайшее время стоит несколько дней последить за колебаниями курса, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему евро опустился ниже отметки в 99 рублей, а также дал совет перед приобретением валюты.

Укрепление рубля связано с ценами на нефть

«Это просто колебания рынка, но в целом на рубль могут оказывать сейчас положительное воздействие несколько поднявшиеся цены на нефть. Она поднялась, поэтому это оказывает положительное воздействие на рубль всегда, в любой ситуации. Плюс поскольку пока действуют валютные ограничения, они являются положительным фактором для рубля. То, что касается будущего, по большому счету все будет зависеть только от двух факторов. Первое — сохранение валютных ограничений, правительство настаивает, чтобы они были сохранены как минимум до конца года, но каким будет решение, мы пока не знаем. Второй фактор — все, что связано с геополитикой. Если ограничения будут сохранены, то даже при ухудшении геополитического фона рубль удастся удержать от падения. Если нет, то курс рубля может ослабеть», — отметил он. «Сейчас нужно обращать внимание в наибольшей степени на то, какую позицию власти займут в отношении валютных ограничений. Это ключевой момент, потому что без этих мер рубль однозначно ослабеет»

С покупкой валюты не стоит торопиться

По мнению экономиста, сейчас тренд на стоимость валюты окончательно не сформировался, поэтому перед покупкой стоит несколько дней последить за рынком.

«Когда возникает такая ситуация нестабильности, и мы не можем выявить тренд, лучше посмотреть несколько дней на изменения, которые будут происходить. Курс может сдвинуться как вверх, так и вниз. Если у вас стоит необходимость покупки или продажи, можно взяться сумму, которая вам нужна, и сделать это небольшими частями. Это поможет снизить возможные потери», — заключил он.

Курс евро во время торгов на Московской бирже 2 апреля опустился ниже отметки в 99 рублей впервые с 12 марта. На минимуме он торговался по 98,98 рубля. Аналитики считают, что во втором квартале 2024 года курс рубля будет зависеть от внешнеэкономической.