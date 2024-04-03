Еще две страны могут прекратить обслуживать карты «Мир»

Следующими странами, которые прекратят обслуживать карты «Мир», как это ранее сделали Армения и Киргизия, могут стать Таджикистан и Белоруссия. Об этом со ссылкой на источник на российском банковском рынке пишет «Коммерсантъ».

По его словам, договоры Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора платежной системы «Мир», с белорусской «Белкарт» и таджикской «Корти Милли» аналогичны тем, что были заключены с армянской ArCa и киргизской «Элкарт».

Более того, и белорусские, и таджикские банки до сих пор выпускают карты международных платежных систем. Таким образом, угроза санкций США для них столь же актуальна.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и переводов Виктор Достов заметил, что возможность прекращения обслуживания карт «Мир» зависит от баланса экономических интересов. Понятно, и Белоруссия, и Таджикистан заинтересованы в приеме российских карт, через которые идут серьезные финансовые потоки. Однако вторичные санкции США тоже могут серьезно ударить по экономике, поэтому надо оценивать риски и выгоды.

Карты «Мир» массово перестали работать в Армении

Глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что риски прекращения сотрудничества с «Белкарт» все же минимальны, а вот в остальных странах такая возможность есть. В целом же участники платежного рынка ориентируются на то, что в скором времени в странах ближнего зарубежья расплачиваться картой «Мир» удастся только там, где POS-терминалы установят российские банки. Такая практика уже есть на ряде популярных курортов.

Российские карты перестали работать в Армении с 30 марта. Исключением пока остается только «ВТБ Армения». Киргизия прекращает их обслуживание с 5 апреля. В НСПК подчеркивают, что подобные решения иностранные банки принимают самостоятельно, а повлиять на их политику возможности нет.