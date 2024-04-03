Эксперт сказал, что нужно сделать при ошибочной отправке денег человеку

После совершения ошибочного перевода сумма образует неосновательное обогащение получателя, которое подлежит возврату. Он требует обращения непосредственно к адресату, при его бездействии следует идти в суд, заявил «Известиям» юрист Евгений Антонов.

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Как пояснил эксперт, речь идет о случаях, когда индивидуальные данные и реквизиты адресата известны. Если отправитель не знает данных получателя, необходимо обратиться в банк с уведомлением об ошибочном переводе и требованием запросить у адресата возврат средств, добавил он.

Юрист отметил, что кредитное учреждение не может предоставить персональные данные и реквизиты лица, получившего сумму. Это связано с соблюдением финансовыми организациями банковской тайны.

Антонов подчеркнул, что добросовестные получатели направленных сумм могут вернуть их без дополнительных претензий и судебных разбирательств.

По словам юриста, в суд следует обращаться в том случае, если досудебно вернуть средства не удалось. В таких ситуациях подается исковое заявление, в котором требуется возврат суммы неосновательного обогащения, процентов за пользование этой суммой и уклонение от возврата, а также судебных издержек, подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что с текущего месяца российские предприниматели могут переводить друг другу средства через СБП.