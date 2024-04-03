Пострадавших от финансовых пирамид предупредили о новой угрозе

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о новой мошеннической схеме, в рамках которой пострадавшим от финансовых пирамид предлагают «помощь в возврате средств». Об этом Волк написала в своем Telegram-канале.

По данным МВД, мошенники начали обзванивать граждан, пострадавших от финансовых пирамид (в основном от Finiko), представляться юристами и предлагать помощь с возвратом вложенных денег.

Волк подчеркнула: главная задача мошенников - заставить человека поверить, что он может быстро вернуть деньги.

Мошенники пытаются войти в доверие к людям, показывая свою осведомленность об их финансовых операциях. Затем предлагают заключить договор «для вывода денежных средств», после чего - прислать персональные данные. Аферисты утверждают, что все это поможет определить, где именно находятся потерянные деньги.

После этого жертве с зарубежных номеров звонят лжесотрудники банков и просят отправить им фотографию с развернутым паспортом для «вывода денег». Также они просят оплатить «страховку» в десять процентов от суммы счета потерпевшего. Они обещают, что эту сумму затем вернут. Чтобы убедить жертву, мошенники могут прислать копии поддельных документов государственных органов.

Волк предупредила, что мошенники также могут ссылаться на некие «решения суда», упоминать государственные программы по выплатам денег пострадавшим и рассказывать о совместной работе Центробанка с зарубежными партнерами по возврату денег, выведенных за рубеж.

«Все эти заявления не имеют отношения к действительности», - заявила Волк.

Финансовая пирамида Finiko появилась в августе 2019 года в Казани. Виртуальная пирамида привлекала деньги, обещая высокую доходность. Спустя некоторое время вкладчики перестали получать доход и не смогли вернуть свои вложения.

В МВД РФ сообщали, что получили десять тысяч заявлений на Finiko от россиян и иностранцев, их общие вложения в пирамиду превысили пять миллиардов рублей.

По версии следствия, руководители и активные участники платформы фактически не вели инвестиционную деятельность.