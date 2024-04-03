Мишустин назвал среднюю зарплату в России

Средняя зарплата в России составляет 73 тысяч рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. Газета.Ru

Выступая с отчетом в Госдуме, председатель правительства возразил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, говорившему о невозможности прожить на зарплату в 20 тыс. рублей в месяц. «20 тыс. рублей в среднем — это не так. Средняя заработная плата в стране - 73 тыс. рублей», — указал глава кабинета министров. ТАСС

«То, что касается зарплат… Средняя зарплата в стране — 73 тысячи рублей. Могу показать расчеты. Мы знаем это от работодателей, каждую цифру. То, что работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции — они все учтены. Поэтому средняя зарплата —73 тысячи с копейками», — сказал глава кабмина. Парламентская газета