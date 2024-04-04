Доплата пенсионерам перед майскими праздниками: кто может ее получить

В России в преддверии майских праздников скорректируется график начисления пенсий. Также в стране будет сделана доплата к пенсии. Издание Life разбиралось, кто на нее может претендовать.

Пожилые граждане, получающие деньги в начале месяца, получат их в конце апреля. Речь идет о тех случаях, когда выплата пенсии приходится на день, который окажется выходным, уточняют авторы.

По словам руководителя направления «Сопровождение» ГК CMS Николая Переславского, пенсионеры, имеющие отношение к Дню Победы и ВОВ, получат дополнительные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Подчеркивается, что, помимо федеральной выплаты, прибавка будет сделана на региональном уровне. Суммы и категории получателей тут различаются. Размер выплат варьируется от 3 тысяч до 10 тысяч рублей.

По словам экспертов, в Севастополе в рамках постановления правительства будет сделана разовая выплата.

Отмечается, что по 15 тысяч рублей направят Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы, лицам, награжденным четырьмя и более медалями «За отвагу», людям, удостоенным звания Героя Социалистического Труда за труд в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Определенным категориям ветеранов и инвалидам ВОВ направят по 50 тысяч рублей.

Бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания могут рассчитывать на сумму в 15 тысяч, супруги погибших ветеранов - в 7 тысяч.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России увеличились пособия родителям, которым нужно будет переоформлять в апреле детские выплаты, назначенные в 2023 году.