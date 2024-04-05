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Стало известно, когда переводы между своими счетами в разных банках станут бесплатными

Крупные российские банки стали отменять комиссии за переводы самому себе в другие финансовые организации еще до вступления в силу закона, пишет газета «Известия».

С 1 мая банки должны отменить комиссию за перечисления на счета того же клиента в других кредитных организациях через систему быстрых платежей (СБП) и по реквизитам. Ограничение по таким переводам составит 30 млн в месяц.

«Тинькофф» и Альфа-банк сделали услугу бесплатной уже сейчас. В банке «Дом.РФ» также намерены запустить функционал бесплатных переводов самому себе раньше начала мая. Другие крупные игроки, включая «Сбер» и ВТБ, планируют исполнить норму закона в срок.

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По оценкам экспертов, отмена комиссий за переводы между своими банковскими счетами поможет повысить финансовую доступность и снизить издержки для некоторых категорий граждан.

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