Юрист рассказал о льготах для предпенсионеров в 2024 году

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал в беседе с агентством «Прайм», что в 2024 году предпенсионерам полагается ряд льгот. «Например, им полагается два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка», — уточнил эксперт.

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Помимо этого, данная категория россиян освобождается от налога на имущество по одному объекту любого вида. Речь идет об объектах, не использующихся в коммерческой деятельности. Юрист добавил, что граждане предпенсионного возраста могут рассчитывать на долю в наследстве независимо от завещания. Виноградов также отметил, что предпенсионеров нельзя увольнять, кроме случаев ликвидации компании или сокращения штата. Безработным при этом полагается повышенное пособие.

«По желанию предпенсионеры могут претендовать на алименты от супругов и родственников», — указал эксперт. О дополнительных льготах Виноградов порекомендовал узнать в местном отделении Соцфонда.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что самозанятые и индивидуальные предприниматели могут делать добровольные взносы в Соцфонд. Таким образом граждане смогут обеспечить себя хорошей пенсией, объяснил он.