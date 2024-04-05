Власти США пытаются отсечь Россию от международных расчетов с помощью «точечных усилий»: они узнают, когда банки РФ открывают новые корреспондентские счета в иностранных банках, и предупреждают руководство этих организаций о «негативных последствиях» работы с Россией. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на несколько осведомленных источников.

Эту информацию газете подтвердил источник в крупной сырьевой компании, собеседник в одном из крупнейших российских банков, источник, близкий к теме расчетов в БРИКС, и еще один человек, знакомый с проблемой.

По словам собеседников «Ведомостей», с угрозами со стороны США столкнулись банки Турции, Китая, ОАЭ, Катара и стран СНГ.

Из-за точечной кампании американцев новые корреспондентские счета российских банков в иностранных «живут» в среднем шесть месяцев.

Представитель Минфина США подтвердил газете, что американские власти «беседовали» с государственным и частными банками разных стран, предупреждая их о рисках работы с попавшими под санкции банками РФ и использования системы «Мир».

Названы страны, выступившие против конфискации активов России

В конце февраля 2024 года США ввели санкции против «Национальной системы платежных карт» (НСПК) - оператора платежной системы «Мир». В начале апреля карты «Мир» перестали работать в большинстве банков Армении и в банках Киргизии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия продолжает переговоры со странами, которые опасаются вторичных санкций за работу с картами «Мир». Он подчеркнул, что банки перестают работать с российской системой из-за «неприкрытого давления и угроз, прежде всего со стороны США».