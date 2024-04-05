Россиянам напомнили об обязательном уведомлении ФНС о зарубежных счетах

Налоговые резиденты РФ обязаны уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) России о своих зарубежных счетах и движении средств по ним. Об этом в беседе с РИА Новости россиян напомнила старший юрист юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Татьяна Астахова.

Это касается не только российских граждан, но и иностранцев и лиц без гражданства с видом на жительство в РФ, уточнила эксперт. При этом те валютные резиденты, которые проживают в стране менее 183 дней в году, не обязаны подавать уведомление в ФНС, добавила она. Задекларировать все иностранные счета, открытые в период длительного проживания за рубежом, необходимо будет до 1 июня года, следующего после возвращения в Россию и проживания в ней более 183 дней из 12 месяцев, подчеркнула Астахова.

Юрист отметила, что уведомление об открытии, закрытии или изменении реквизитов счета в зарубежном банке или платежных системах (например, PayPal) подаются в ФНС в течение месяца. За нарушения сроков административный штраф составит до 1,5 тысячи рублей, за непредоставление информации — до 5 тысяч, добавила она. Астахова обратила внимание россиян, что уведомление подается в отношении каждого счета в иностранных организациях. При этом при открытии дебетовых карт открывается несколько счетов для каждой валюты, уведомление необходимо передать в налоговую по каждому из них.

Отчет о движении денежных средств можно не подавать в налоговую, если счет открыт в стране-члене ЕАЭС, или сумма на нем менее 600 тысяч рублей (при условии, что счет открыт в одном из государств, с которыми Россия осуществляет автоматический обмен финансовой информацией).

Ранее стало известно, что крупнейшие российские банки начали отменять комиссии для своих клиентов по переводам самому себе (me-to-me) раньше установленного срока — до 1 мая. С этой даты все кредитные организации должны будут отменить комиссии за клиентские переводы самому себе в другие банки. Сумма для перевода без комиссии составит до 30 миллионов рублей в месяц через Систему быстрых платежей (СБП) и по реквизитам с карты на карту.