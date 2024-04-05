Пенсии и различные социальные выплаты в 2025 году проиндексируют на 4-5%.

Такой прогноз в беседе с URA.RU дала старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева.

«Если мы хотим определить размер возможной индексации в следующем году, то стоит обратиться к прогнозной инфляции на 2024-й год. Самый позитивный вариант озвучивает Банк России — это 4-4,5% годовых. В марте регулятор его подтвердил. Минэкономразвития РФ осенью 2023-го года пояснял, что ожидает роста цен на 4,5% в 2024 году. Прогноз с тех пор не пересматривался. Однако опрошенные Центробанком эксперты называют более высокие значения. По их мнению, индекс потребительских цен по итогам года будет составлять 5,2% годовых. Таким образом, по различным подсчетам инфляция в 2024-м году составит от 4 до 5,2%. Получается, что и индексацию различных выплат в 2025-м году стоит ждать в этом диапазоне. Так что, вероятно, повышение выплат в следующем году будет меньше, чем в этом», — объяснила Анастасия Хрусталева.

Старший вице-президент инвестиционной компании напомнила, что индексация, как правило, происходит лишь раз в год.

«Индексация различных выплат обычно происходит раз в год. Сумму пересчитывают с учетом инфляции в стране. За прошлый год, по подсчетам Росстата, рост цен составил 7,42% годовых. Соответственно, с начала 2024 года социальные выплаты и пособия повысились в диапазоне 7,4-7,5%. С 1 января страховые пенсии увеличили на 7,5%. С 1 февраля маткапитал и пособие по рождению ребенка „прибавили“ на 7,4%. Пересмотр социальных пенсий планово происходит 1 апреля. Этот год не стал исключением. Правда, летом 2022-м года был прецедент, когда была проведена дополнительная индексация из-за значительного роста цен в начале года. Но это скорее исключение, вызванное определенными экономическими обстоятельствами, чем закономерность. Каких-то дополнительных действий со стороны получателей для индексации их выплат не требуется. Пересмотр проходит автоматически», — добавила Хрусталева.

В беседе с URA.RU экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников также не исключил, что в 2025 году индексация пенсий и пособий будет в диапазоне 4-5%.

«Следующие индексации, которые будут проходить, естественно должны будут учитывать ту инфляцию, которая будет накоплена по итогам 2024 года. Сейчас оценки достаточно разные. Центробанк считает, что выйдет в конце года на 4,5%. Эксперты несколько более сдержаны в оценках. Считают, что годовая инфляция будет около 5%. Будем следить за развитием событий», — подчеркнул он.

В ходе ежегодного отчета о работе правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что в 2023 году размер страховых пенсий был увеличен на 15%. Произошло это за счет плановой индексации и дополнительно поведенной в 2022 году. Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации, заявлял, что в 2024 году средний размер пенсий в России составит 23,2 тысячи рублей. Выплаты проиндексируют на прогнозируемый в 2023 году уровень инфляции, то есть 7,5%.

На XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в стране также будет продолжена индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ). К 2030 году его сумма должна вырасти до 35 тысяч рублей.