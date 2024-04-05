Налогоплательщиков предупредили о рисках автоплатежа за ЖКХ

Эксперты, опрошенные изданием «Московский комсомолец», рассказали, какие есть риски автоплатежа за жилищно-коммунальные услуги.

По словам эксперта Павла Степуры, при начислениях за ЖКУ могут быть сбои. Это, в частности, касается расчетных центров, подчеркивает он.

Как указал специалист, если человек просрочил срок проверки прибора учета воды, он этого сразу не заметит, поскольку в первые три месяца будет начисляться сумма по средним показателям. Так, он не увидит разницы в своей ежемесячной сумме, а по истечению трех месяцев будет выставлен норматив с повышающим для Москвы коэффициентом 3, предупредил собеседник.

Это один риск – начисление чужой суммы. Так, в базе данных могут «всплыть» чьи-то долги, и человеку по ошибке их начислят. Сумма списывается автоматически, отметил Степура.

«Самая печальная ситуация, когда вы, к примеру, в отпуске, а с вас списали сумму за ЖКХ в два раза больше, и деньги на карте уменьшились», – подчеркнул эксперт.

Ранее издание Life сообщило, что у российских пенсионеров есть возможность уменьшить плату за коммунальные услуги. В «Европейской юридической службе» отметили, что пенсионерам могут предоставляться льготы в виде компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ и субсидии в зависимости от наличия особых заслуг и присвоения отдельных званий, установления инвалидности, уровня дохода, возраста и прочих обстоятельств.