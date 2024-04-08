Подсчитана цена пасхального кулича в текущем году

Его приготовление обойдётся россиянам в 184 рубля, а покупка готового изделия — от 350 рублей в магазинах и от 850 в ресторанах.

Это следует из данных сервиса «Пакет» от Х5, с которыми ознакомились «Известия». По данным газеты, если готовить праздничную выпечку дома, экономия составит не меньше 47% по сравнению с купленной в супермаркетах.

Стоимость ингредиентов для одного кулича среднего размера рассчитана из средней цены 200 мл молока — 17 руб., 600 г муки — 37 руб., 50 г сливочного масла — 50 руб., 3,5 яиц — 42 руб., 180 г сахара — 15 руб., а также дрожжей и изюма — 23 руб.