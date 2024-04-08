Банки Казахстана стали медленней обрабатывать переводы из РФ

Платежи из России стали задерживаться банками Казахстана до двух-трёх недель. Причиной этому послужили опасения кредитных организаций, вызванные возможностью их попадания под вторичные санкции США.

Как рассказал газете «Известия» вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев, банки Казахстана пытаются максимально защитить себя от этого и не хотят зачислять платежи из России.

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Ранее сообщалось, что крупнейший в Казахстане Halyk Bank прекратил обслуживание карт платёжной системы МИР.