Росстат показал размеры зарплатного неравенства

По итогам минувшего года разница в средних зарплатах между субъектами России — 4,4 раза. Об этом сообщает «Коммерсант».

Издание ссылается на данные Росстата. Газета подчеркивает, что в предыдущем году разница составляла 4,3 раза.

Максимальные номинальные начисленные зарплаты наблюдаются в Чукотском (158 тыс. рублей в месяц) и Ямало-Ненецком (145 тыс. рублей) автономных округах, а также в Москве (136 тыс. рублей). Минимальные показатели зафиксированы в Ингушетии (36 тыс. рублей) и Чечне (37 тыс. рублей).

Согласно данным государственного статистического ведомства, максимальный прирост за 2023 год показали зарплаты работников в Курганской области (+21%), Чувашии (+20,9%) и Марий Эл (+19,5%).

Подчеркивается, что в целом по стране средняя начисленная зарплата в 2023 году составила 73,7 тыс. рублей, что на 14,1% больше, чем годом ранее, в номинальном выражении и на 7,8% — в реальном.

Ранее издание Life сообщило, что в России наибольшее число вакансий представлено для «синих воротничков» — официантов, охранников, водителей, курьеров, а также представителей других рабочих профессий.