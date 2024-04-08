Власти РФ одобрили особенности пенсий и соцобеспечения граждан в новых регионах

Особенности пенсионного и социального обеспечения жителей новых регионов России получили одобрение со стороны Правительства РФ. Соответствующее объявление появилось на сайте кабмина.

Речь идет о проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».

Документ вносится в Государственную Думу в установленном порядке, говорится в сообщении.

Подчеркивается, что принятие проекта позволит применять единый подход к учету периодов прохождения военной службы и иной эквивалентной ей службы при расчете страхового (трудового) стажа для установления пенсии.

Стало известно, когда ожидается очередное повышение пенсии

Ранее сообщалось, что с апреля в России произошла индексация социальных пенсий по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца и детям, чьи родители неизвестны.