Банки стали ограничивать число кредитов гражданам

Банки стали реже кредитовать граждан, у которых на обслуживание займов уходит более 80% доходов, заявила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, выдача кредитов таким клиентам cократилась с 36% до 17%. Глава ЦБ выразила уверенность, что скоро их станет еще меньше.

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Она напомнила, что ко второму чтению в Госдуме готовится законопроект, который даст право Банку России устанавливать макропруденциальные лимиты по ипотеке. ЦБ запрашивал такие полномочия с сентября прошлого года. С 2023 года макропруденциальные лимиты, то есть количественные ограничения, применяются только в необеспеченном кредитовании. Между тем именно ипотеку в прошлом году часто брали те, у кого уже было по два и более займов.

Набиуллина также подтвердила, что во второй половине этого года регулятор может перейти к снижению ключевой ставки, но только если сохранится устойчивое снижение инфляции. Пока инфляционные риски остаются высокими. А опыт многих стран показывает, что преждевременное снижение ставок может спровоцировать вторую волну инфляции, с которой справиться бывает сложнее, чем с первой.

Глава ЦБ подчеркнула, что жесткая денежно-кредитная политика тормозит инфляцию, но ее сдерживающее влияние на рост экономики минимально. Так, в четвертом квартале прошлого года и в начале этого года экономика страны демонстрирует впечатляющие темпы роста.