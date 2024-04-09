КС РФ разрешил нашим нотариусам оформлять наследство умерших за рубежом

Конституционный суд РФ признал необходимость учета "международных реалий" при оформлении наследства россиян, ушедших из жизни за пределами РФ.

© Российская Газета

Положения статьи 1224 ГК РФ признаны не противоречащими Конституции РФ, поскольку они не могут быть основанием для отказа в оформлении наследства.

- Требование об определении отношений по наследованию движимого имущества по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, не должно исключать оформление прав на наследственное имущество, находящееся на территории РФ, - постановил КС.

С жалобой на то, что не может полностью оформить наследство отца, умершего в Германии, в высшую юридическую инстанцию страны обратилась Анжелика Стаценко. Право на долю в квартире и гараж нотариусы за ней признали, а вот автомобиль ВАЗ 2103 1976 года выпуска и такой же старенький мотоцикл "Ява" остались бесхозными. Нотариус, а затем и суды посчитали, что оформлением прав в данном случае должны заниматься немецкие уполномоченные органы.

Судьи КС приняли довод о сложной геополитической ситуации во внимание.

Статья 1115 ГК РФ разрешает открывать наследство на территории РФ, когда последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами. И если "сложившиеся обстоятельства объективно препятствуют взаимодействию с компетентным органом иностранного государства", то уполномоченные органы обязаны "оценить в совокупности все обстоятельства дела и принять решение, которое в наибольшей степени способствовало бы обеспечению защиты наследственных прав". Такой подход согласуется с принципом поддержания доверия граждан к закону.

Дело Анжелики Стаценко подлежит пересмотру, однако КС также отметил, что законодатель вправе отдельно урегулировать вопрос о наследстве, принадлежащем гражданам РФ и находящемся на территории России, если наследодатель имел последнее место жительства в другом государстве.