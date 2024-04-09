В Госдуме объяснили, какие слова нельзя говорить по телефону незнакомцам

Мошенники могут использовать запись голоса для заключения договоров или подтверждения финансовых операций. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин, слова которого приводит РИА Новости.

Немкин заявил, что на сегодняшний день одной из основных целей мошенников являются не только данные граждан, но и запись голоса, содержащего ответ «да».

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«Мошенники могут использовать голос для подтверждения финансовых транзакций или заключения договоров без вашего согласия. Поэтому даже простое слово «да» может быть использовано против вас», — сказал депутат.

Также по его словам, мошенники могут попытаться услышать от жертвы фразу «я подтверждаю» или даже кодовое слово, так как при наличии записи одной фразы система защиты банка может не поверить одному только телефонному «да», вырванному из контекста.