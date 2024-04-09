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Власти не решились заставить россиян больше платить за электричество

Попытка правительства постепенно переводить россиян на дифференцированные тарифы на электроэнергию, чтобы домохозяйства с увеличенным потреблением платили за нее больше, оказалась безуспешной. Из 57 регионов, участвующих в реформе, только власти Калининградской области решились установить потолок для низкого тарифа, близкий к реальным цифрам, остальные максимально завысили его. Об этом со ссылкой на исследование Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ пишут «Ведомости».

Власти не решились заставить россиян больше платить за электричество
© РИА Новости

Минэнерго настаивает на такой политике для снижения нагрузки на бизнес, который доплачивают за сниженные для населения цены. Также дифференцированный тариф поможет вывести майнеров криптовалюты из жилых помещений в коммерческие.

Попытки ввести потолок потребления для населения, при превышении которого ставки бы поднимались, были еще в 2018-2019 годах. Обязательным механизм стал только в конце 2023 года, но, по сути, он так и не заработал.

Всего в схеме три уровня оплаты за электричество. Первый предполагает льготный тариф, второй, если случилось небольшое превышение потолка, подразумевает более высокую ставку, а третий, когда зафиксирован высокий объем потребления, переводит тарифы на рыночные цены. Ставка становится той же, что платят небольшие промышленные потребители.

Среднее потребление домовладения составляет 206 киловатт-часов в месяц, однако больше половины регионов установили границу первого диапазона на уровне 10-11 тысяч киловатт-часов в месяц. Рекордно задрали потолок Хакасия и Башкирия (20 тысяч), а остальные ограничились тысячей киловатт-часов.

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Только в Калининградской области порог первого диапазона составил 130 киловатт-часов в месяц. Таким образом, констатируют эксперты, реформа практически не повлияет на сборы с населения.

В среднем россияне не доплачивают за электроэнергию 29 процентов от ее стоимости, при этом в регионах, где дифференцированный тариф ввели, показатель еще выше. По оценкам ВШЭ, объем перекрестного субсидирования (плата предприятий за население) в этом году только вырастет, хотя и в 2023-м рост составил 18 процентов.

Представитель Федеральной антимонопольной службы заявил о подготовке изменений в законодательстве, которые позволят изменить правила введения дифференцированных тарифов и повлиять на власти регионов.

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