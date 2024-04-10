Госдума одобрила право детей-инвалидов получать две пенсии

Согласно законопроекту, две пенсии должны получать те дети-инвалиды и инвалиды с детства, в чьей семье есть родственник, погибший при участии в спецоперации. «Мы сохраняем за такими детьми до достижения 18-летнего возраста и более возможность получения двух пенсий – по потере кормильца и по инвалидности. Мы считаем, что это очень важная мера, которая позволит сохранить справедливость», – сказал первый замглавы фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин. Второе чтение законопроекта предполагает рассмотрение предложений граждан о расширении прав на двойную пенсию и другие льготы. Депутат ГД Джамаладин Гасанов в свою очередь отметил, что в настоящее время получать несколько пенсий россияне не могут, у них только есть возможность выбрать ту, которая больше по размеру. Он подчеркнул, что деньги утрату родственника не восполнят, но станут справедливой финансовой поддержкой, передает «Российская газета». Ранее в Росавиации призвали аэропорты и авиакомпании более внимательно относиться к участникам спецоперации. В ведомстве попросили дать военнослужащим приоритет при регистрации на рейсы. Фото: ФедералПресс / Елена Майорова