ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать долги пострадавших от паводков

Центробанк рекомендовал кредиторам реструктурировать долги пострадавших от паводка вплоть до прощения долга в особых ситуациях, заявления принимать в упрощённом порядке.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России рекомендовал кредиторам учитывать положение заемщиков, пострадавших от наводнений, и принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощённом порядке», — говорится в сообщении.

Страховщикам рекомендовано упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений.

Мэр Орска заявил, что компенсации жителям пострадавших домов будут адекватны потерям

Ранее сообщалось, что выплаты по 100 тыс. рублей получат члены семей, пострадавших от паводка в Орске, в виде первоочередной меры.