Мнение эксперта: на какие криптовалюты стоит обратить внимание

Эксперт по финансам и инвестициям Эван Голованов считает, что стоимость биткоина продолжить расти в течение 2024 года, а незаметные пока криптовалюты и блокчейн-платформы вроде Polygon и Aptos могут вскоре проявить себя. Об этом он рассказал «Известиям».

7 апреля курс биткоина поднимался на бирже Binance до отметки в 70 тысяч долларов. Курс Ethereum, второй криптовалюты по капитализации, в этот же момент составлял менее 3430 долларов, потеряв примерно четыре процента стоимости за неделю.

По прогнозу Голованова, в 2024 году серьезного обвала биткоина не будет: это, скорее всего, произойдет к 2025-му, когда рынок достигнет «пика безумия, мании и жадности».

В то же время эксперт допустил, что стоимость Ethereum в будущем может превысить отметку в пять тысяч долларов.

Также Голованов посоветовал обратить внимание на децентрализованную биржу Radium.

«Этот проект, хоть и скромно оцененный по сравнению с конкурентами, активно развивается, что может привести к его переоценке в ближайшее время», - подчеркнул он.

Еще одним недооцененным проектом Голованов назвал экосистему Polygon с токеном Matic. Пока этот токен проигрывает конкурентам, но может проявить себя в 2024 году, считает эксперт. Также он посоветовал отслеживать криптовалюты и блокчейн-платформы NEAR, Aptos (APT), Filecoin (FIL), Cosmos (Atom) и Flow.