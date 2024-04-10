Власти готовятся к приостановке оказания услуг абонентам со счетами под арестом

В России планируют приостановить оказание услуг абонентам, чьи счета арестованы. Соответствующий законопроект разработали в Минцифры, передает агентство «Прайм».

По словам сенатора Артема Шейкина, он ранее попросил Росфинмониторинг предоставить данные о возможном выявлении службой фактов легализации доходов, полученных преступным путем, посредством сим-карты и переводов через абонентский номер.

Также он обратился с просьбой проинформировать о том, какие действия предпринимаются службой по выработке госполитики и нормативно-правового регулирования применительно к указанным фактам, а также в части координации соответствующей деятельности других государственных органов и организаций.

Согласно ответу главы службы Юрия Чиханчина, Росфинмониторинг ведет совместную работу с Минцифры России в части регламентации обязанности оператора подвижной радиотелефонной связи прекратить операции по возврату внесенных в качестве аванса за услуги связи денежных средств в пределах суммы, на которую наложен арест или приостановлены операции.

Подчеркивается, что в ходе работы Росфинмониторингом выявлена типология по легализации преступных доходов посредством транзитного перечисления денежных средств на лицевые счета абонентов операторов связи и их последующего обналичивания.