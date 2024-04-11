Названы зарплаты айтишников в России

К тридцатилетию Рунета сервис «Авито Работа» изучил динамику средних зарплатных предложений, а также количества вакансий по России в сфере диджитал, и составил рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей. Результат исследования «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе компании.

Так, в первом квартале 2024 года IT-аналитикам стали предлагать зарплаты на 14% больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году. Среднее зарплатное предложение для них составило 99 833 руб. в месяц. Веб-дизайнерам в первом квартале текущего года предлагали в среднем 64 177 руб. в месяц (+38%), видеомонтажерам — 63 128 руб. в месяц (+39%). За год количество вакансий для веб-дизайнеров увеличилось на 31%, для видеомонтажеров — на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В России резко выросли реальные зарплаты

Ниже расположились директологи с зарплатой 60 771 руб. (+35%), тестировщики — 59 622 руб. (+4%), системные администраторы — 58 113 руб. (+23%), контент-менеджеры — 36 210 руб. (+15%), а также SMM-специалисты — 43 270 руб. (+14%).

«В целом по России спрос работодателей на специалистов телекома и интернет-профессий в первом квартале текущего года вырос почти в два раза — на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря развитию интернета и информационных технологий появляются новые цифровые профессии и растет спрос на уже существующие — разработчиков, аналитиков», — прокомментировал результаты директор категории «Офисные профессии» в «Авито Работе» Кирилл Пшеничных.

Ранее выяснилось, что по просьбе Сбера айтишники разработают сервис для помощи туристам с инвалидностью.